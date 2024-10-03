Gaziantep'te tüketime uygun olmayan 5 ton pasta malzemesi imha edildi

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Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde tüketimi uygun olmayan 5 ton pasta malzemesi imha edildi.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa denetim düzenledi.

Denetimlerde bir işletmede sağlığa uygunsuz olduğu tespit edilen yaklaşık 5 ton pastacılık malzemesi tespit edildi.

Ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, işletmeye bozulmuş kokuşmuş ürün bulundurmaktan ve hijyen esaslarına uymamaktan idari yaptırım uygulandı.

Gerekli işlemlerin ardından zabıta ekipleri kontrolünde işletmedeki 5 ton malzeme imha edildi.