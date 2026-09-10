Gaziantep'te tünel inşaatında iskele esnedi, yaralanan işçilerden biri hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te tünel inşaatında iskele esnedi, yaralanan işçilerden biri hayatını kaybetti

Gaziantep\'te tünel inşaatında iskele esnedi, yaralanan işçilerden biri hayatını kaybetti
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Gaziantep'te Dülük-OSB Tüneli inşaatında demir iskelenin esnemesi sonucu meydana gelen iş kazasında yaralanan 2 işçiden biri hastanede hayatını kaybetti. Valilik, tünelde göçük olmadığını, işçilerin demir ile iskele arasına sıkıştığını açıkladı.

Gaziantep'teki şehir içi trafiği rahatlatmak üzere yapılan Dülük- OSB Tüneli'nin inşaatındaki iş kazasında yaralanan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.

Merkez Sam Mahallesi yakınlarındaki tünel inşaatında demir iskelenin esnemesi sonucu iş kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, arama-kurtarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 işçiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, tünel inşaatında betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demir iskelenin esnemesi sonucu iş kazası meydana geldiği belirtildi.

Olayın ardından AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerince hızlı ve koordineli şekilde müdahale gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışanlarımızdan biri kendi imkanlarıyla tünelden çıkarken, diğer çalışanımız AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucunda ağır yaralı olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Yaralı çalışanımız, hastaneye sevk edilmiş olup tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Tünelde herhangi bir göçük meydana gelmemiş, yalnızca betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demirlerin esnemesi sonucu işçi kardeşlerimiz demir ve iskele arasına sıkışmıştır."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, tünelde herhangi bir çökme veya kaymanın söz konusu olmadığını belirterek, konunun yakından takip edildiğini paylaştı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te tünel inşaatında iskele esnedi, yaralanan işçilerden biri hayatını kaybetti - Son Dakika

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