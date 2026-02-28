Gaziantep\'te Üreticilere Yem Desteği

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki üreticilere 1 milyon 26 bin 500 kilogram hibe yem desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde hayvansal üretimin yeniden güçlendirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yem dağıtım töreni düzenlendi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Nurdağı Şubesi bahçesinde yapılan tören kapsamında, iki ilçede faaliyet gösteren toplam 1806 üreticiye 1 milyon 26 bin 500 kilogram yem desteği verildi.

Sağlanan destekle hayvanların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, hastalıklara karşı dirençlerinin artırılması, doğum sonrası kuru madde tüketiminin desteklenmesi, sağmal hayvanlarda süt veriminin artırılması ve verim süresinin uzatılması hedefleniyor.

Uygulanan destek modelinde yem desteği, yüzde 50 hibe ve yüzde 50 üretici katkı payı esasına göre gerçekleştirilecek.

Hibe tutarları, üreticilerin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan "Çiftçi Kartları"na tanımlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarıma desteklerinin sürdüğünü belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak bütün canları bir emanet olarak gördüklerini ifade eden Şahin, "Bakın çok zor bir döneme şahitlik ediyoruz. Toprak ve çiftçi meselesi İHA ve SİHA kadar önemli. Kendi kendimize yetmemiz lazım. O yüzden her bir çiftçimizin bir karış toprağını boş bırakacak durumda değiliz. En önemli şey çiftçinin finansa ulaşması. Finansa ulaşmanız için çok önemli destekler verildi." değerlendirmesinde bulundu.

2014 yılından itibaren hayvansal üretim için ihtiyaçlar doğrultusunda destek verildiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Biz kendi şehrimizden sorumluyuz. İki buçuk milyonsak iki buçuk milyonun gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde kendi kendimize yetmemiz lazım. Eğer kırsal rahat değilse, çiftçi mutlu değilse bu şehre yansıyor. Bu bir döngüsel sistem. O döngüsel sistemin, o çarkın en önemli anahtarı da sizsiniz. Bu toprakların çocukları, işçisi, çiftçisi, esnafı, sanayicisi çok çalışmak zorunda. Bizim elimizde ne varsa onu vermeye çalışıyoruz."

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ise desteğin önemli olduğunu belirterek, Fatma Şahin'e konu hakkında duyarlılığı için teşekkür etti.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar ve Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman da dağıtım töreninde destekler hakkında görüşlerini aktardı.