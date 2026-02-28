Gaziantep'te Üreticilere Yem Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Üreticilere Yem Desteği

Gaziantep\'te Üreticilere Yem Desteği
28.02.2026 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı ve İslahiye'deki 1806 üreticiye 1 milyon kg hibe yem desteği sağladı.

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki üreticilere 1 milyon 26 bin 500 kilogram hibe yem desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde hayvansal üretimin yeniden güçlendirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yem dağıtım töreni düzenlendi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Nurdağı Şubesi bahçesinde yapılan tören kapsamında, iki ilçede faaliyet gösteren toplam 1806 üreticiye 1 milyon 26 bin 500 kilogram yem desteği verildi.

Sağlanan destekle hayvanların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, hastalıklara karşı dirençlerinin artırılması, doğum sonrası kuru madde tüketiminin desteklenmesi, sağmal hayvanlarda süt veriminin artırılması ve verim süresinin uzatılması hedefleniyor.

Uygulanan destek modelinde yem desteği, yüzde 50 hibe ve yüzde 50 üretici katkı payı esasına göre gerçekleştirilecek.

Hibe tutarları, üreticilerin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan "Çiftçi Kartları"na tanımlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarıma desteklerinin sürdüğünü belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak bütün canları bir emanet olarak gördüklerini ifade eden Şahin, "Bakın çok zor bir döneme şahitlik ediyoruz. Toprak ve çiftçi meselesi İHA ve SİHA kadar önemli. Kendi kendimize yetmemiz lazım. O yüzden her bir çiftçimizin bir karış toprağını boş bırakacak durumda değiliz. En önemli şey çiftçinin finansa ulaşması. Finansa ulaşmanız için çok önemli destekler verildi." değerlendirmesinde bulundu.

2014 yılından itibaren hayvansal üretim için ihtiyaçlar doğrultusunda destek verildiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Biz kendi şehrimizden sorumluyuz. İki buçuk milyonsak iki buçuk milyonun gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde kendi kendimize yetmemiz lazım. Eğer kırsal rahat değilse, çiftçi mutlu değilse bu şehre yansıyor. Bu bir döngüsel sistem. O döngüsel sistemin, o çarkın en önemli anahtarı da sizsiniz. Bu toprakların çocukları, işçisi, çiftçisi, esnafı, sanayicisi çok çalışmak zorunda. Bizim elimizde ne varsa onu vermeye çalışıyoruz."

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ise desteğin önemli olduğunu belirterek, Fatma Şahin'e konu hakkında duyarlılığı için teşekkür etti.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar ve Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman da dağıtım töreninde destekler hakkında görüşlerini aktardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep, İslahiye, Nurdağı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Üreticilere Yem Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte “Kabe’de Hacılar“ ilahisini söyledi Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte "Kabe'de Hacılar" ilahisini söyledi
Sular altında kalmıştı İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu’nun son hali Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Gözaltına alınan ünlü şarkıcı Edis serbest bırakıldı Gözaltına alınan ünlü şarkıcı Edis serbest bırakıldı
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı

19:38
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
18:58
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
18:52
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
18:36
İran’daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150’ye yükseldi
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150'ye yükseldi
18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
17:20
İran’dan ABD’ye yeni tehdit: “Tuzlu suya yatırdığımız“ silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 19:54:05. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Üreticilere Yem Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.