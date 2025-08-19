Gaziantep\'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 162 sentetik ilaç ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Ç. (23), E.K. (26), U.Y. (26) ve M.Ö. (35), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.