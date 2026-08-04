Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 8.5 Kilo Ele Geçirildi
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 8.5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi hakkında işlem yapıldı.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 3 araç ve 3 ikamette yapılan aramada, 8 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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