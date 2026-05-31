Gaziantep\'te Yabancı Uyruklu Adam Ölü Bulundu

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Binevler Mahallesi 81022 No'lu Sokak'ta bir apartmanın 5'inci katında yaşayan yabancı uyruklu Ali Alaswadalabas (52), yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulundu.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde yabancı uyruklu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölümü şüpheli bulunan Alaswadalabas'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
