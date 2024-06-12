Gaziantep'te Yakalanan Suriye Uyruklu 2 Terörist Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te Yakalanan Suriye Uyruklu 2 Terörist Tutuklandı

Gaziantep'te yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçen ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Suriye uyruklu 2 terörist tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de PKK/YPG terör örgütü içerisinde yer alan şüphelilerin Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği bilgisine ulaştı. Şüpheliler, terör eylemi yapabilecekleri değerlendirilerek jandarma operasyonuyla yakalandı ve tutuklandı.

12.06.2024 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAZİANTEP, -GAZİANTEP'te yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçen ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Suriye uyruklu 2 terörist tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttüğü çalışmalar kapsamında Suriye'de 2020-2021 yılları arasında PKK/ YPG terör örgütü içerisinde yer alan Suriye uyruklu İ.M.A. ve E.E.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği bilgisine ulaştı. Türkiye'de terör eyleminde bulunabilecekleri değerlendirilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gizlendikleri adreste yakalandı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Jandarma, Türkiye, Suriye, YPG, PKK, Tutuklama, Güvenlik, Terör, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Yakalanan Suriye Uyruklu 2 Terörist Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
17:51 Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:24:46. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Yakalanan Suriye Uyruklu 2 Terörist Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement