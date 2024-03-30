Gaziantep'te yakıt tankerinde 2 ölü, 7 yarı baygın halde 52 göçmen bulundu - Son Dakika
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Gaziantep'te yakıt tankerinde 2 ölü, 7 yarı baygın halde 52 göçmen bulundu

Gaziantep\'te yakıt tankerinde 2 ölü, 7 yarı baygın halde 52 göçmen bulundu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Küllü Mahallesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde yapılan uygulamada, polis ekipleri yakıt tankerinde Afgan uyruklu 52 düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. 2 göçmen hayatını kaybederken, 7 göçmen ise yarı baygın halde bulundu. Hayati tehlikesi olan 7 göçmen hastaneye kaldırılırken, diğer göçmenler polis merkezine götürüldü. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

30.03.2024 18:14
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, yakıt tankerinde 2'si ölü, 7'si yarı baygın halde 52 göçmen bulundu.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Küllü Mahallesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde uygulama yapan polis ekipleri, yakıt tankerini durdurdu.

Arama yapan ekipler, tankerin içesinde Afgan uyruklu 52 düzensiz göçmen olduğunu fark etti.

Ekipler tarafından tankerden çıkarılan düzensiz göçmenlerden 2'sinin hayatını kaybettiği, 7'sinin ise yarı baygın halde olduğu belirlendi.

Hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen 7 göçmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Diğer düzensiz göçmenler de Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te yakıt tankerinde 2 ölü, 7 yarı baygın halde 52 göçmen bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te yakıt tankerinde 2 ölü, 7 yarı baygın halde 52 göçmen bulundu - Son Dakika
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