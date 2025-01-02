Gaziantep'te Yaşlılar için Rehabilitasyon Merkezi - Son Dakika
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Gaziantep'te Yaşlılar için Rehabilitasyon Merkezi

Gaziantep'te 65 yaş üstü için İleri Yaş Bakım Merkezi protokolü imzalandı. Vali ve Başkan katıldı.

02.01.2025 17:17
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Gaziantep'te 65 yaş üstü yaşlılar için yapılacak olan "İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" için imza protokolü düzenlendi.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ahmet Deniz'in iş birliğiyle gerçekleşecek olan projenin imza törenine, Vali Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, merkezin hayırlı olmasını diledi.

Çeber, "Gaziantep, belediyeleri, hayırseverleri ve çalışma şekliyle çok özel bir şehir. Yine buna örnek olacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak bu merkez şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kentte böyle merkezlere ihtiyaç olduğunu aktararak "Birlikten güç doğar anlayışıyla, şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak bu projeyi hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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