Gaziantep\'te YKS ve LGS şampiyonları ödüllendirildi

Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) dereceye giren öğrenciler için ödül programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, LGS'de tam puan alan 11 öğrenci ile YKS'de alanlarında tüm soruları doğru yanıtlayan 14 öğrenciye tam altın ve bisiklet hediye edildi.

Programa katılan Vali Kemal Çeber, dereceye giren öğrencilerin kente gurur yaşattığını belirterek, eğitim hayatlarının her aşamasında desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise başarının bilgi kadar erdem ve vicdanla anlam kazandığını, öğrencilerin Türkiye'nin geleceğine yön verecek nesiller olduğunu ifade etti.

Programa, Şırnak Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Tiryakioğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Güneş, öğrenciler ve aileleri katıldı.