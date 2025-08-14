Gaziantep'te Zorla Senet İmzalatan Çeteye Operasyon

Gaziantep'te organize şekilde araçlarla takip ettikleri kişileri, kaza süsü verdikten sonra silahla alıkoyan, iş yerlerini kurşunlatan ve zorla senet imzalatmaya çalışan 9 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte farklı tarihlerde esnaflık yapan kişileri organize şekilde araçlarla takip edip kaza süsü verdikten sonra silahla alıkoyan, iş yerlerini kurşunlatan ve zorla senet imzalatmaya çalışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde, zanlıların kaza sonrası karşı tarafın araçlarına binme anı, mağdurlara bıraktıkları notlar ve zanlılara yönelik düzenlenen operasyondan detaylar yer alıyor.