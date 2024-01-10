 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep çiftçileri devlet desteğiyle yeni sezon için hasadı bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep çiftçileri devlet desteğiyle yeni sezon için hasadı bekliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden ağır etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçesindeki çiftçiler, devletin gübre ve mazot desteğiyle ektikleri tarım arazilerinde yeni sezon için hasadı bekliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, deprem bölgesindeki çiftçilere nakdi ve ayni destek sağlarken, ilde yürütülen çalışmalarda öncelik deprem bölgesine veriliyor. İki ilçedeki çiftçilere gübre ve hayvan desteği sağlanırken, zarar gören tarım alet ve ekipmanları da karşılanıyor.

Gaziantep çiftçileri devlet desteğiyle yeni sezon için hasadı bekliyor
10.01.2024 - 12:49,  Güncelleme: 13:10
Abone Ol

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden ağır etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçesindeki çiftçiler, devletin gübre ve mazot desteğiyle ektikleri tarım arazilerinde yeni sezon için hasadı bekliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine, depremin ilk gününden bu yana devletin her alanda çiftçileri desteklediğini ve onların yanında olduğunu söyledi.

Amaçlarının, çiftçilere destek olarak bölgede üretimin devam etmesini sağlamak olduğunu belirten Karayılan, "Bölgedeki bütün çiftçilerimizle bir araya gelerek onlara tohum ve gübre başta olmak üzere yardımlarda bulunduk. Nurdağı ve İslahiye başta olmak üzere bir karış yerimiz boş kalmadı." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının deprem bölgesindeki çiftçilerin desteklemelerini öne alarak nakdi ve ayni destekte bulunduğunu hatırlatan Karayılan, mazot ve gübre parasının çiftçilerin hesabına yatırıldığını ayrıca her iki ilçede başvurulan bütün sulama projelerine destek verdiklerini dile getirdi.

İlde yürüttükleri bütün çalışmalarda önceliği deprem bölgesine verdiklerine ifade eden Karayılan, şöyle devam etti:

"Bölgede öne çıkan ürünlerimiz buğday, şeker pancarı, biber, üzüm, zeytin. Bu alanlara ilgili çalışma yaptık ve hiçbir çiftçimizin zarar görmemesi için her türlü önlemi aldık. TMO aracılığıyla orada alımlar yaptık ve alım merkezleri kurduk. Bunun yanında destekleme kalemlerimizi artırdık. Nurdağı ilçesinde geçen sene 100 milyon lira üzerinde destek verdik, İslahiye'de 130 milyon liraya yakın destek sağlandı."

Bu kapsamda iki ilçedeki 15 bin 434 çiftçiye 107 milyon değerinde gübre, 6 bin 10 küçükbaş ve 430 büyükbaş hayvan desteği sağlandığına işaret eden Karayılan, depremin hemen ardından tüm ekiplerin sahada zarar tespit çalışması yapmaları için yönlendirdiklerini söyledi.

"Üreticileri desteklemeye devam edeceğiz"

Özellikle tarım alet ve ekipmanı zarar gören çiftçilere ekim zamanı pratik bir çözüm bulduklarını belirten Karayılan, şunları kaydetti:

"Depremde zarar gören bütün çiftçi kardeşlerimizin köy köy gezerek tespitini yaptık ve hepsini kayıt altına aldık. Şimdiye kadar ciddi anlamda bu zararları karşılamış olduk. Depremde traktörü, ekipmanı zarar gören çiftçimiz çok oldu. Bunun giderilmesi noktasında Sayın Valimizin ve Belediyemizin destekleriyle çalışmalar yaptık. Amacımız sadece üretim yapmaktır. Bu anlamda da üreticileri desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Gaziantep, Deprem, Üretim, Çiftçilik, Deprem, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep çiftçileri devlet desteğiyle yeni sezon için hasadı bekliyor - Son Dakika


13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44
Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor

Son Dakika
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu
10:35 Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 14:16:21. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep çiftçileri devlet desteğiyle yeni sezon için hasadı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement