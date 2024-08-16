Gaziantep\'teki halı fabrikasında çıkan yangına 200 personel müdahale ediyor

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YANGINA 200 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir halı fabrikasında çıkan yangın sürüyor. Alevlere 72 araç ve 200 personelle müdahale ediliyor. İçeride bulunan halı ve iplik balyaları zaman zaman yeniden alevleniyor. Bazı itfaiye ekipleri, yandaki un fabrikasının çatısına çıkıp, alevlere su sıkıyor.