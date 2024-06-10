Gaziantep'teki trafik kazasında ölü sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika
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Gaziantep'teki trafik kazasında ölü sayısı 10'a yükseldi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Kazada ağır yaralanan bir kişi olan Emine Yener, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

10.06.2024 23:01
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

İslahiye- Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde 6 Mayıs'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan Emine Yener, tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yener'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde 6 Mayıs'ta Latif Örs idaresindeki 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı beton mikseri çarpışmış, kazada 9 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 5'inin tedavisi sürerken 6'sı taburcu edilmişti.

Kaynak: AA

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