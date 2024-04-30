Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çeber, mesajında emeğin üretim, verimlilik ve ülkenin en değerli sermayesi olduğunu vurgulayarak, işçi ve emekçilerin ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

30.04.2024 11:45
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çeber, mesajında, alın teri olan emeğin üretim, verimlilik ve ülkenin en değerli sermayesi olduğunu belirtti.

Yeni umutlarla geleceği inşa etmek için her gün bir öncekinden daha verimli, daha azimli çalışmak medeniyetimizin bir parçası olduğuna dikkati çeken Çeber, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberlikle verilen emeği toplumun hizmetine sunmak ise bir ülkenin en değerli sermayesidir. Ülke ekonomisine katkı anlayışıyla milletimizin geleceği, geleneklerimizin ve sorumluluklarımızın devamı için çalışmak, üretmek ve topluma sunma noktasında en büyük rolü üstlenenler işçi ve emekçi kardeşlerimizdir. İlimizin ve ülkemizin gelişmesinde kalkınma hamlelerine emekleri ve alın terleriyle büyük katkı sağlayan, özverili çalışmalarıyla üretimin en önemli unsuru olan işçilerimiz, ülkemizin barış, huzur ve refah ortamına erişmesine önemli katkı sağlamaktadırlar."

Çeber, işçi ve emekçinin alın terinin, birliğinin ve beraberliğinin, hayattaki önemini bir kez daha vurgulamak için 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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