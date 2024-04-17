Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA Gaziantep Bölge Müdürlüğü\'nü ziyaret etti

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.
Ziyarette AA'nın bölgenin gelişimine sunduğu katkıdan dolayı teşekkür eden Çeber, AA personelini de yaptığı bilinçlendirici çalışmalardan dolayı da tebrik etti.
AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar da AA'nın çalışmaları hakkında bilgi vererek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ile İl Basın Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Turan da hazır bulundu.
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CHP Grubunun, 15 Temmuz sonrasında dağıtılan silahlar ile ülkedeki mafya düzeninin tespiti için verdiği Meclis araştırma önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP Milletvekili Bülent Tezcan, önergenin gerekçesini açıklayarak, kayıp silahlar ve mafya ile ilişkisi olan siyasetçilerin üzerine gitmenin TBMM'nin görevi olduğunu belirtti. İYİ Parti ve DEM Parti de önergeye destek verdi, ancak reddedildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerini kazanan muhtarlar için Akhisar Ziraat Odasında mazbata töreni düzenlendi. Törene, 109 mahallede görev yapacak muhtarlar katıldı. Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, yeni dönemin tüm muhtarlar için hayırlı olmasını dileyerek, muhtarlara başarılar diledi.
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Iraklı Yezidiler, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığı nedeniyle evlerinden uzakta zorlu kamp koşullarında 'Kırmızı Çarşamba Bayramı'nı kutluyor. Terör örgütü DEAŞ'ın saldırısından kaçan Yezidiler, PKK'nın ilçedeki varlığı nedeniyle yıllardır evlerine dönemiyor. Bağdat ve Erbil yönetimlerinin anlaşmasına rağmen terör örgütünün ilçedeki varlığı Yezidileri evlerinden uzakta zorlu kamp hayatına maruz bırakıyor.
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