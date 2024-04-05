Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA\'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Çeber, AA'nın doğru ve tarafsız habercilik yapma ilkelerinden ödün vermediğini vurgulayarak, AA'nın Anadolu'nun sesini dünyaya duyurarak önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

05.04.2024 17:21  Güncelleme: 17:22
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çeber, mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı'nın haklı mücadelesinin dünyaya duyurulması, milletin doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu hatırlattı.

AA'nın bugüne kadar doğru ve tarafsız habercilik yapma ilkelerinden ödün vermediğini vurgulayan Çeber, şunları kaydetti:

"AA, Anadolu'nun sesini dünyaya, dünyadaki gelişmeleri de Anadolu'ya duyurarak bir asırdır önemli bir görevi yerine getirmektedir. Kurulduğu dönemde büyük bir özveriyle ve kısıtlı imkanlarla çalışan Anadolu Ajansı, bugün bilgi ve birikimine ileri teknolojiyi ekleyerek yalnızca basın dünyamızın saygın kuruluşlarından biri değil, dünyanın önde gelen ajanslarından biri olmuştur. Bütün toplumsal olaylar ve sıcak haberlerle birlikte tamamlanan son yerel seçimde de görülmüştür ki Anadolu Ajansı halkımızın en doğru bilgiye ulaşımını sağlayan, ülkemizdeki en önemli kurumların başındadır. Bu duygu ve düşüncelerle, Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ilimizde, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün personelini tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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