Gaziantep ve Malatya’da 15 Temmuz fotoğraf sergileri açıldı - Son Dakika
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Gaziantep ve Malatya’da 15 Temmuz fotoğraf sergileri açıldı

Gaziantep ve Malatya’da 15 Temmuz fotoğraf sergileri açıldı
14.07.2026 14:40
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Gaziantep ve Malatya’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında fotoğraf sergileri düzenlendi. Gaziantep Havalimanı’ndaki sergi 24 Temmuz’a kadar, Malatya AVM’deki ise 2 gün süreyle ziyaret edilebilecek.

Gaziantep ve Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında fotoğraf sergileri açıldı.

Gaziantep Havalimanı'nda İletişim Başkanlığınca açılan "Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi"nde, İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, ziyaretçilere görseller hakkında bilgi verdi.

Açılışa Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile vatandaşlar katıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaşananlar, milletin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığı ile devletin birlik ve beraberlik içerisinde verdiği mücadelenin görsellerle anlatıldığı sergi, 24 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Malatya

Malatya Park AVM'de "İrade Bizim Zafer Bizim Karma Resim ve Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Sergide, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin yanı sıra darbe girişimi gecesi meydanları dolduran Malatyalılara ait fotoğraflar ile çeşitli resim çalışmaları yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Vali Seddar Yavuz, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, milletin kararlı duruşu sayesinde engellendiğini söyledi.

Yavuz, "Aziz şehitlerimiz bedenlerini, canlarını siper etmiş, ayyıldızlı albayrağımıza, bağımsızlığımıza ve demokrasimize sahip çıkmıştır. Bugün 10. yılında bir kez daha FETÖ terör örgütü ve diğer terör örgütlerine ülkemizde hayat hakkı olmadığını, bu ülkenin hür ve bağımsız yaşama azim ve iradesinin her zamandan daha güçlü olduğunu hatırlatmak istiyorum." dedi.

Vali Yavuz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tüm Malatyalıları yarın saat 21.00'de 100. Yıl Kent Parkı'nda düzenlenecek etkinliklere katılmaya davet etti.

Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin mini konser verdiği programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Sergi, 2 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep ve Malatya’da 15 Temmuz fotoğraf sergileri açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep ve Malatya’da 15 Temmuz fotoğraf sergileri açıldı - Son Dakika
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