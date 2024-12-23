Gaziantepliler İstanbul\'da Buluştu

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İSTANBUL'da yaşayan Gaziantepliler, Şişli'deki bir otelde Gaziantepliler Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Gaziantep buluşmasında bir araya geldi. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep'in yetişen insan gücünü bu salonda görmenin heyecanını yaşıyorum" dedi.

İstanbul Gaziantepliler Derneği tarafından Şişli'deki bir otelde Geleneksel Gaziantep Buluşması düzenlendi. İstanbul'da yaşayan Gazianteplilerin bir araya geldiği geceye İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri, AKP MKYK üyesi Sait Kirazoğlu, Gaziantep'in ilçeleri Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sait Mesut Doğan, TFF eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantepli iş insanları, akademisyenler ve sanatçılar katıldı. Büyük ilgi gören gecede Ahmet Selçuk İlhan ve İsmail Özkan sahne aldı.

Etkinlikte konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Gaziantep, büyüyen sanayi ve insan gücüyle ülkemizin lokomotif kentlerinden biri haline geldi" dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Gaziantep'in yetişen insan gücünü bu salonda görmenin heyecanını yaşıyorumö ifadesini kullandı.