Gaziemir'de Cami Avlusuna Bırakılan Bebek Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Gaziemir'de Cami Avlusuna Bırakılan Bebek Hastaneye Kaldırıldı

20.10.2025 13:27
Bir kadın, Gaziemir'deki bir cami avlusuna erkek bebek bıraktı; bebek hastanede tedavi altında.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, cami avlusuna bırakılan erkek bebek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Beyazevler Merkez Camisi'ne gelen, henüz kimliği belirlenemeyen kapüşonlu bir kadın, kucağındaki bebeği bankın üzerine bırakıp bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erkek bebek, sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Bebeğin yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Polis, bebeği bırakan kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

