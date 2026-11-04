Gaziemir'de halk eğitim kursiyerleri 100 demans hastasına saç ve kişisel bakım yaptı - Son Dakika
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Gaziemir'de halk eğitim kursiyerleri 100 demans hastasına saç ve kişisel bakım yaptı

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Gaziemir\'de halk eğitim kursiyerleri 100 demans hastasına saç ve kişisel bakım yaptı
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Gaziemir Halk Eğitim kursiyerleri, Bizim Ev bakım merkezinde kalan 65 yaş üstü 100 yatılı demans ve Alzheimer hastasına saç kesimi ve kişisel bakım desteği sundu. Sosyal çalışmacı Muhammed Bak, hizmetlerin hastalara psikososyal destek sağladığını belirtti.

İZMİR Gaziemir Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve usta öğreticileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Bizim Ev bakım merkezinde kalan 65 yaş üstü 100 yatılı demans ve Alzheimer hastasına saç kesimi ve kişisel bakım desteği sundu.

Gaziemir Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve usta öğreticileri, evde bakımda güçlük çekilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Bizim Ev bakım merkezinde kalan 65 yaş üstü 100 yatılı demans ve Alzheimer hastalarına saç kesimi ve kişisel bakım desteği sundu. İzmir Gaziemir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Akpınar, Halk Eğitim Merkezi müdürlükleri olarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir kurum olduklarını ve 2 bin 279 kurs açma yetkisine sahip olduklarını söyledi. Mesleki ve hobi amaçlı kurslar açtıklarını anlatan Akpınar, üretilen ürünlerin sergilenmesi ile sosyal etkinlik projeleri kapsamında da sivil toplum ve resmi kuruluşlarıyla iş birliği yaptıklarını vurguladı. Akpınar, "Vatandaşlarımızın hayatlarına dokunabilmek, onları rehabilite etmek, yanlarında olduğumuzu hissettirmek açısından bu tip kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği halinde çalışma yapıyoruz. Sadece kurs açmakla kalmıyoruz. 37 aylık bebekten hastane cenaze işlemlerine kadar insanın hayatında lazım olabilecek bütün kursları ve etkinlikleri planlayarak insanların hayatında güzel bir yere sahip olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

'DUYGUSAL BAĞ KURUYORLAR'

Kurumlarla periyodik çalışmalar yaptıklarını belirten Akpınar, "Burada yatan hastalarımız demans ve Alzheimer hastaları genellikle duygusal yönden çok bağımlı insanlar. Yanlarına geldiği zaman bizim kursiyerlerle, usta yöneticilerle kendilerine hizmet veren, onların gönlüne dokunan insanlarla duygusal bir bağ kuruyorlar. Onları gördükleri zaman sarılıyorlar, türkü söylüyorlar. Neşeleri yerine geliyor. Bu da bizim için yeterli oluyor. Amacımıza ulaşmış oluyoruz bu şekilde. Bu kurumla da periyodik olarak saç kesimi, manikür, pedikür, kadınlara yönelik uygulamalar, boyamalar yapıyoruz. Onun dışında el kaslarını kuvvetlendirici, dikkat dağınıklığını önleyici el sanatları kursları açıyoruz."

'KALPLERE DOKUNUYORUZ'

İki yıldır merkeze geldiklerini belirten usta öğretici Gülay İşkur ise "Kursiyerlerimle dönem dönem burayı ziyaret ediyoruz. Burada kalanların saçlarına dokunuyoruz. Bakımlar yapıyoruz. En önemlisi kalplerine dokunuyoruz. Gerçekten hepsinin ayrı ayrı ilgiye ihtiyacı var. Her geldiğimde farklı duygular içinde geri dönüyorum. Kursiyerlerimin de bunu yaşatması çok güzel oluyor. Anne, oğul ya da anne kız geldiğimiz de oluyor. Gençlerimiz bunu tattığı zaman ailelerinden de geri dönüşüm alıyorum. 'Hocam, iyi ki bizi oraya götürüyorsunuz. O duyguları tadıyoruz' diyorlar ve gerçekten buradaki herkesin ilgiye ihtiyacı var. Yaşlılarımızı unutmayalım. Her daim ziyaret edelim" dedi.

'İYİ Kİ GELDİM'

Halk eğitim bünyesinde 1,5 yıldır faaliyetlere katıldığını belirten kursiyerlerden Eylül Kama, "Bu kuruma ikinci gelişim. İsteyerek geliyorum. Ayrılırken duygusal oluyoruz ama 'İyi ki geldim' diyorum. Güzel bir aktivite. Yaşlıların hayatlarına biraz olsun dokunabilmek bize gurur veriyor. Saç kesimi, kaş bıyık alımı ya da manikür pedikür isteyen olursa yapıyoruz. Mutlulardır herhalde. İsteyenlerin isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL OLDU BUGÜN'

Bakım merkezinde kalan Fatma Bostan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hizmetten çok memnun oldum. Bunu unutmayacağım" derken, Nurşen Uygun da "Mutluyum" diye konuştu.

Mine Deyon ise "Çok güzel bir gün. Sizlerle görüşmek çok güzel. Çok kişi değiliz, birbirimizin her şeyini biliyoruz. Bana da bakım yaptılar. Güzel oldu" dedi.

'PSİKOSOSYAL BİR DESTEK OLUYOR'

Bizim Ev Bakım Merkezinde sosyal çalışmacı Muhammed Bak ise 24 saat yatılı bakım hizmeti verdiklerini belirterek, "Bu hizmetlerin güzel tarafı, hastalarımıza psikososyal bir destek olması. Bu sayede kendilerini yalnız hissetmiyorlar ve bir şeyler yaptıklarının farkına varabiliyorlar. Çünkü bu hasta açısından bambaşka bir duygudur. O nedenle bu tür şeyler hastalarımızın güzel bir gün geçirmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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