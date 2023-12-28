Gaziemir\'de İş Yerlerine Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

BİZMİR'in Gaziemir ilçesinde, motosikletteki iki kişi, sokaktan geçerken iş yerlerine ateş açtı. Polis ekipler olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından ateş açan şüpheli M.A.Ü.'yü yakaladı. Ayrıca M.A.Ü.'nün 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Olay, Gaziemir ilçesinde 22 Aralık 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletteki iki kişi, sokaktaki iş yerlerinin bulunduğu yere doğru hızla motosikletle geldi. Motosikletin arkasında oturan kişi, iş yerlerine tabancayla ateş etti. Saldırganlar, olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışması ile şüpheliler takibe alındı. MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler M.A.Ü.'nün ateş açtığını belirledi. Ekipler, şüpheliyi 26 Aralık'ta düzenlediği operasyonla yakaladı. M.A.Ü.'nün 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilirken, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. (DHA)