Gazilerden AP'ye Kıbrıs Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazilerden AP'ye Kıbrıs Tepkisi

20.07.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, Avrupa Parlamentosu'nun Rum-Yunan tezlerini savunduğunu belirterek, "Türk askerine kimse iftira atamaz. Kıbrıs'ta bir destan yazdık" dedi.

TÜRKİYE Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, Avrupa Parlamentosu'nun Rum ve Yunan tezlerinin sözcülüğünü yaptığını belirterek, "Türk askerine kimse iftira atamaz. Harp zamanında çok sıkıntılar çekti. Kahraman Mehmetçiğimiz komutanların emirlerini harfiyen yerine getirerek orada bir destan yazdık. Tarihe altın harflerle isimlerimizi yazdırdık. Her Mehmetçiğin alın teri Kıbrıs toprağını ıslatmıştır. Söylenenler iftiradan başka bir şey değildir" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Salih Mesci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Özgürlük Bayramı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıldönümü sebebiyle bir açıklama yaptı. Dernek binasında oluşturulan Kıbrıs ve Kore Harekatlarından fotoğrafların yer aldığı müzede konuşan Şube Başkanı Salih Mesci, "Bugün Kıbrıs Türkü'nün esaretten kurtulduğu bir gündür. Kıbrıs Türkü 52 yıldır özgür yaşamaktadır. Kıbrıs'a 37 bin 567 subay, astsubay, erbaş ve er olarak katılarak 498 şehit verdik. Bu savaşa Erzurumlu kardeşlerimizden 663 Mehmetçiğimiz katılmıştır. 7 şehidimiz de Erzurum kahramanıdır. Kıbrıs gazilerimiz 1974 yılında Kıbrıs'ta bir destan yazarak tarihe altın harflerle isimlerini yazdıran vatan kahramanlarıdır" diye konuştu.

Açıklamasında Avrupa Parlamentosu'nun kararını da kınayan Başkan Mesci şunları söyledi:

"Avrupa Parlamentosu, Kıbrıs meselesinde Rum-Yunan tezlerinin sözcülüğünü yapmaktan öteye geçememiştir. Raporda, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin yok sayılması, yalnızca bir topluluk olarak tanımlanması kabul edilemez. Kıbrıs Türk halkı yıllarca maruz kaldığı baskı, saldırılar karşısında büyük bedeller ödeyerek varlığını korumuş kendi devletini kurmuştur. Kıbrıs Türklerinin geleceğine yön verecek olan irade Brüksel'de değil Kıbrıs Türk halkının özgür iradesindedir. Türk askerine kimse iftira atamaz. Harp zamanında çok sıkıntılar çektik. Kahraman Mehmetçiğimiz komutanların emirlerini harfiyen yerine getirerek orada bir destan yazdık. Tarihe altın harflerle isimlerimizi yazdırdık. Her Mehmetçiğin alın teri Kıbrıs toprağını ıslatmıştır. Söylenenler iftiradan başka bir şey değildir."

Basın açıklaması sonrası Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Aykut, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci'ye günün anısına bir plaket verdi. Başkan Mesci, Aykut'a dernek binasında oluşturdukları Kıbrıs Kahramanları köşesi hakkında bilgi verdi.

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ERZURUM,

Kaynak: DHA

Kıbrıs Barış Harekatı, Erzurum, Türkiye, Destan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazilerden AP'ye Kıbrıs Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönmüşlüğün bu kadarı ’pes’ dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar Gözü dönmüşlüğün bu kadarı 'pes' dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar!
Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı
Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı
Adıyaman’da uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı: Birini arabayla ezdi, diğerini silahla vurdu Adıyaman'da uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı: Birini arabayla ezdi, diğerini silahla vurdu
Yeni Parti adına açılan sosyal medya hesabına Özel’den jet yalanlama Yeni Parti adına açılan sosyal medya hesabına Özel'den jet yalanlama
Denizde kayboldu zannedilen çocuk bakın nerede bulundu Denizde kayboldu zannedilen çocuk bakın nerede bulundu
Çorum’da yamaç paraşütü pilotunun düşme anı kamerada Çorum'da yamaç paraşütü pilotunun düşme anı kamerada
Ziya Erdal, 17 yıl formasını giydiği takıma antrenör olarak geri döndü Ziya Erdal, 17 yıl formasını giydiği takıma antrenör olarak geri döndü

15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
14:59
Tartışma yaratan görüntü: İzleyenler ikiye bölündü
Tartışma yaratan görüntü: İzleyenler ikiye bölündü
14:26
İngiltere’nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu
İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu
14:20
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
Hamas'ın yeni lideri belli oldu
14:17
Beşiktaş’ın Midtjylland’ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
13:34
Yolda motoru düşmüştü Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi
Yolda motoru düşmüştü! Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi
13:10
Asgari ücrette yeni hazırlık Hükümet harekete geçti
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 15:22:01. #7.12#
SON DAKİKA: Gazilerden AP'ye Kıbrıs Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.