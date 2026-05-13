Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe Hakkındaki İddianame 11 Ay 9 Gün Sonra Düzenlendi

13.05.2026 16:35  Güncelleme: 17:37
CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 kişi, suç örgütü iddialarıyla tutuklandı. İddianame İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bahçetepe, rüşvet alma ve mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla karşı karşıya.

(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında geçen yıl 4 Haziran'da tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 11 ay 9 gün önce tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 kişi hakkında düzenlenen iddianame İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/236201 soruşturma sayılı dosyada (Aziz İhsan Aktaş çıkar amaçlı suç örgütü) tutuklanan şüpheli Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında 2026/91372 sayılı soruşturma kapsamında düzenlenen iddianame İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir. Şüpheli Hakan Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edilmiştir."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
