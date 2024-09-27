Gaziosmanpaşa'da Cinayet: 5 Şüpheli Tutuklandı

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Gaziosmanpaşa'da parkta 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Yeni Mahalle'de 21 Eylül'de bir parkta oturan A.D'nin silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüphelinin, adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Motosikletle olay yerine gelerek ateş ettiği belirlenen K.C.Ö. (18) ve F.C.U. (18) ile olayla ilgisi olduğu değerlendirilen Ö.C.U. (20), R.K. (23), M.T. (18), çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yeni Mahalle'de 21 Eylül'de saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda A.D'nin ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü hastanede aynı gün hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Açıklamada, parka yaya olarak kafalarında kask olan iki kişinin geldiği, A.D'ye silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştıkları kaydedilmişti.

Olayı gerçekleştiren K.C.Ö. ve F.C.U. ile olayla ilgisi olan Ö.C.U, R.K. ve M.T'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, 2 ruhsatsız tabanca ile 1 motosikletin ele geçirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, şüphelilerin, maktul ile geçmişte kavga ettikleri, olayın intikam saikiyle meydana geldiğinin değerlendirildiği ifade edilmişti.