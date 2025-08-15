Gaziosmanpaşa\'da Çocuk Şenlikleri Başladı

Gaziosmanpaşa Belediyesince ilçenin farklı noktalarında düzenlenen "Çocuk Şenlikleri" programı, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki çocukların yaz tatilini daha eğlenceli ve verimli hale getirmek amacıyla düzenlenen şenlikler kapsamında çocuklar için oyunlar, sahne gösterileri ve atölye etkinlikleri gibi aktiviteler bulunuyor.

Farklı yaş gruplarına hitap eden programda yüz boyama, şişme oyun parkı, açık hava film gösterimi, palyaço, maskot gösterileri, balon etkinlikleri ve çeşitli ikramlar da yer alıyor.

Ailelerin de büyük ilgi gösterdiği şenlikler çocukların eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlarken, mahalle kültürünü ve komşuluk bağlarını da güçlendiriyor.