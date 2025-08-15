Gaziosmanpaşa'da Çocuk Şenlikleri Başladı - Son Dakika
Gaziosmanpaşa'da Çocuk Şenlikleri Başladı

15.08.2025 17:38
Gaziosmanpaşa'da düzenlenen şenlikler 31 Ağustos'a kadar sürecek. Eğlenceli etkinlikler var.

Gaziosmanpaşa Belediyesince ilçenin farklı noktalarında düzenlenen "Çocuk Şenlikleri" programı, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki çocukların yaz tatilini daha eğlenceli ve verimli hale getirmek amacıyla düzenlenen şenlikler kapsamında çocuklar için oyunlar, sahne gösterileri ve atölye etkinlikleri gibi aktiviteler bulunuyor.

Farklı yaş gruplarına hitap eden programda yüz boyama, şişme oyun parkı, açık hava film gösterimi, palyaço, maskot gösterileri, balon etkinlikleri ve çeşitli ikramlar da yer alıyor.

Ailelerin de büyük ilgi gösterdiği şenlikler çocukların eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlarken, mahalle kültürünü ve komşuluk bağlarını da güçlendiriyor.

