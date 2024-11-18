Gaziosmanpaşa'da, çocuğuyla motosiklete binen bir kişinin çıkan tartışmada taksicinin aynasını yumrukla kırıp kaçması araç içi kamerasınca görüntülendi.
Murat Paşa Mahallesi'nde, ön tarafa oturttuğu çocuğuyla tehlikeli şekilde seyreden motosikletli, yanında aracıyla giden taksi şoförüyle yol vermeden dolayı tartışmaya başladı.
Motosikletli, bu sırada taksinin sol aynasını yumruk atarak, kırdı.
Aracıyla hızla uzaklaşan motosikletli bir anda şerit değiştirdi.
Olay, trafikte başka otomobilin araç içi kamerasınca da kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Gaziosmanpaşa'da Motosikletli Kavga ve Vandalizm - Son Dakika
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