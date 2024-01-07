Gaziosmanpaşa\'da Trafik Kavgası: 2 Sürücü Tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da trafikte çıkan "yol verme" kavgasına ilişkin gözaltına alınan 2 sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

???????Dün, 500 Evler Mahallesi'nde, trafikte aralarında "yol verme" nedeniyle çıkan tartışma sonrası birbirlerinin araçlarının camlarını kıran sürücüler Ö.Z. ile E.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra "kavga ve mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olay

500 Evler Mahallesi'nde trafikte ilerleyen 2 araç sürücüsü arasında "yol verme" meselesinden tartışma çıkmıştı.

Kavgaya dönüşen olayda sürücüler, karşılıklı olarak araçlarının camlarını levye ve balyozla kırarken bir vatandaş da olanları cep telefonuyla kaydetmişti.