Gaziosmanpaşa'da Uyuşturucu Operasyonu

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Gaziosmanpaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçede belirlenen 10 noktada asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Uygulamada, 211 kişi ile 46 araç kontrol edildi.

Denetim sırasında elde edilen bilgilerden yola çıkan ekipler, 5 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 18 fişek ve 6 bin 830 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden S.A'nın ayrıca "dolandırıcılık" suçundan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edilirken, 6 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.