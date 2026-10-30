Gaziosmanpaşa'da yolda kısmi çökme nedeniyle sokak yaya ve araç geçişine kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziosmanpaşa'da yolda kısmi çökme nedeniyle sokak yaya ve araç geçişine kapatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Gaziosmanpaşa\'da yolda kısmi çökme nedeniyle sokak yaya ve araç geçişine kapatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gaziosmanpaşa\'da yolda kısmi çökme nedeniyle sokak yaya ve araç geçişine kapatıldı
Haber Videosu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da akşam etkili olan sağanak sonrası Karadeniz Mahallesi 1128 Sokak'ta saat 23.00 sıralarında yolda kısmi çökme meydana geldi. Zabıta sokağı yaya ve araç geçişine kapatırken belediyenin sabah çalışacağı öğrenildi.

GAZİOSMANPAŞA'da etkili olan sağanak sonrası yolda kısmi çökme meydana geldi. Belediye ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sokak, yaya ve araç geçişine kapatıldı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Karadeniz Mahallesi 1128 Sokak'taki yolda saat 23.00 sıralarında kısmi çökme meydana geldi. Mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen belediye ve zabıta ekipleri, çökmenin meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından zabıta ekipleri, açılan çukurun etrafını emniyet şeridi ve bariyerlerle kapattı. Öte yandan alınan güvenlik tedbirleri kapsamında ekipler, sokağı yaya ve araç geçişine kapattı. Belediye ekiplerinin sabah saatlerinden itibaren sokakta çalışma yapacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA
GaziosmanpaşaKaradenizİstanbulGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı! 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi
Peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu: Enkazdan çıkarılanların kimlikleri yürek yaktı Peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu: Enkazdan çıkarılanların kimlikleri yürek yaktı
Tuğyan’ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı Tuğyan'ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
22:34
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
21:39
İsrail’de tüm oylar sayıldı Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis’te 61 sandalyeye ulaşamadı
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı
20:51
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler
Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
20:40
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
19:06
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
18:59
Zelenski: Rusya’nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
Zelenski: Rusya'nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
18:08
Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe’ye büyük kolaylık Aziz Yıldırım’a mesaj gönderdi
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük kolaylık! Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi
18:07
Kapadokya’daki peribacası faciasında can kaybı 3’e çıktı
Kapadokya'daki peribacası faciasında can kaybı 3'e çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 05:09:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da yolda kısmi çökme nedeniyle sokak yaya ve araç geçişine kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android