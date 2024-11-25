Gazipaşa\'da 3 Çocuk Balçıktan Kurtarıldı

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ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Hacı Musa Çayı'nda balçığa saplanan 3 çocuk, çay kenarından aracıyla ilerleyen Mustafa Çetiner tarafından fark edildi. Çocukların ikisini Çetiner, diğerini de itfaiye kurtardı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Hacı Musa çayında meydana geldi. Oynamak için Hacı Musa Çayı'na giden 3 çocuk, dizine kadar balçığa saplandı. Balçıktan çıkmak için bir süre mücadele eden çocukları, çay kenarında aracıyla ilerleyen olan Mustafa Çetiner fark etti. Çocukların yardımına koşan Çetiner'in ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocukların ikisini Çetiner, diğerini de ekipler kurtardı.

Çetiner, "Koru mahallesinden geliyordum. Çay içinde balçıkta çocukların çıkmak için mücadele ettiklerini gördüm. Balçıktan çıkamayan çocukların imdadına yetiştim. Ağaç, iç lastik, odun götürdüm, kendimi ve çocukları kurtarmak için. Çocuklar dizine kadar balçığa saplanmış. Balçıktan çıkamıyorlar. Balçığın yumuşaması için elimle kazarak suyu çevirdim. İkisini kurtardım, üçüncüsüyle mücadele ederken gücüm yetmedi. Polisle, itfaiyeyle diğerini kurtardık" dedi.

Haber-Kamera: Yücel BULUT/ GAZİPAŞA,