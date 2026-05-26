Gazipaşa'da Caretta Yumurtaları Koruma Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazipaşa'da Caretta Yumurtaları Koruma Altında

Gazipaşa\'da Caretta Yumurtaları Koruma Altında
26.05.2026 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa'da caretta caretta türü kaplumbağalar ilk yumurtalarını bıraktı, yuvalar koruma altına alındı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde caretta caretta türü deniz kaplumbağası, Koru Sahili'ne ilk yumurtalarını bıraktı. Yuva alanı, gönüllüler tarafından tespit edilerek korumaya alındı.

Gazipaşa'da nesli yok olma tehdidi altındaki caretta caretta türü kaplumbağalar her yıl Koru, Selinus ve Kahyalar sahillerine çıkarak yumurtalarını bırakıyor. Bölgede yılda yaklaşık 150- 200 yuva tespit edilerek, korumaya alınıyor. Yaklaşık 55-60 gün sonra yumurtadan çıkan yavru caretta carettalar ise denizle buluşturuluyor.

Bu sene Gazipaşa'da ilk yumurtlama Koru Sahili'nde gerçekleşti. Gönüllü çevreciler yuva alanını güvenlik şeridiyle çevirdi. Caretta carettanın yumurtalarını kumla buluşturarak yuva yaptığı alan işaretlenerek, koruma altına alındı. İlçede yaşayan yerli ve yabancılar, 23 Mayıs Dünya Kaplumbağaları Koruma Günü kapsamında özel etkinlik düzenledi. Etkinlikte su kaplumbağaları için çeşitli el sanatları ürünleri ve boyamalar da yapıldı.

'YUVALARI TAHRİP ETMENİN CEZASI 557 BİN LİRA'

İlçedeki yetkili birimlerle koordineli çalışan gönüllü Şaban Demir, "Caretta carettalar yumurtlamaya başladı. İlk yumurtlama alanı burada. Ayın 22'sinde kıyıya çıktığını gördük. O gün etrafını çevirdik. Vatandaşlardan ve ilgililerden isteğim, araçlarla lütfen sahile girmeyelim. Yumurtlama dönemi başladı. Vatandaşlarımızdan da rica ediyorum ateş yakmasınlar. Bu bölgeler koruma altında. Koruma alanındaki bölgelerde ateş yakmanın, araçla girmenin cezası 557 bin lira. Lütfen ne ceza yiyelim ne de bu canlıların canına kıyalım" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ, GELECEĞİMİZ İÇİN DOĞAYI KORUYALIM'

İlçeye yerleşik yaşayan Rus gönüllü Alina Salavatova, "23 Mayıs Dünya Kaplumbağaları Koruma Günü. Biz burada arkadaşlarla bir etkinlik düzenledik. Kaplumbağalar için çanlar ve boyama yaptık. Yuvanın bulunduğu yere geldik ve işaretledik. Gazipaşa'da 4 yıldır yaşıyorum. Ailemle birlikte taşındık. Buranın ne kadar güzel ve özel bir yer olduğunu tahmin bile edemedik. Şimdi öğrendik. Gönüllü olmaya karar verdim. Çocuklarımız, geleceğimiz için doğayı korumak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Gazipaşa, Güncel, Çevre, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazipaşa'da Caretta Yumurtaları Koruma Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırşehir’de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL’ye satıldı Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı
Sakarya’da sağanağın ardından denizin rengi değişti Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
DMM’den “DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı“ iddiasına yalanlama DMM'den "DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı" iddiasına yalanlama
CHP’deki krizle ilgili Ömer Çelik’ten bomba yorum: Ortadoğu’ya haksızlık etmişim CHP'deki krizle ilgili Ömer Çelik'ten bomba yorum: Ortadoğu’ya haksızlık etmişim

14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
13:19
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:36
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 14:39:38. #7.13#
SON DAKİKA: Gazipaşa'da Caretta Yumurtaları Koruma Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.