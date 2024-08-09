Gazipaşa\'da Cimbiti Nohudu Hasadı Başladı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yetişen Cimbiti nohudunun hasadı başladı.

Gazipaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 1800 rakımlı Cimbiti yaylasında mayıs ayında toprakla buluşturulan nohut tohumları, hasat edilmeye başlandı.

Hasada katılan Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, bu tür projelerin ilçenin tarımsal üretim kapasitesini artırma ve bölgedeki çiftçilere örnek olma açısından önemli olduğunu vurguladı.

Yılmaz, Cimbiti yaylası topraklarında yıllardır ekilen nohudun, kolay pişme özelliğine sahip, genellikle iri taneli olduğunu belirterek, "Yemek, meze ve salata yapımına uygundur. Her zaman üretmeye ve örnek olmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimize bol bereketli hasatlar diliyorum. Üreticilerimizin yanında olmaya ve onların emeklerini desteklemeye devam edeceğiz." dedi.