Gazipaşa'da Cimbiti Nohudu Hasadı Başladı - Son Dakika
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Gazipaşa'da Cimbiti Nohudu Hasadı Başladı

Gazipaşa\'da Cimbiti Nohudu Hasadı Başladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yetişen Cimbiti nohudunun hasadı başladı. Gazipaşa Belediyesi tarafından desteklenen proje, ilçenin tarımsal üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

09.08.2024 17:02
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yetişen Cimbiti nohudunun hasadı başladı.

Gazipaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 1800 rakımlı Cimbiti yaylasında mayıs ayında toprakla buluşturulan nohut tohumları, hasat edilmeye başlandı.

Hasada katılan Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, bu tür projelerin ilçenin tarımsal üretim kapasitesini artırma ve bölgedeki çiftçilere örnek olma açısından önemli olduğunu vurguladı.

Yılmaz, Cimbiti yaylası topraklarında yıllardır ekilen nohudun, kolay pişme özelliğine sahip, genellikle iri taneli olduğunu belirterek, "Yemek, meze ve salata yapımına uygundur. Her zaman üretmeye ve örnek olmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimize bol bereketli hasatlar diliyorum. Üreticilerimizin yanında olmaya ve onların emeklerini desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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