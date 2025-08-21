Gazipaşa\'da Midibüs Kazası: 9 Yaralı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, şarampole düşen midibüstekilerden 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Muzkent Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Anamur'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan, 21 AHJ 318 plakalı midibüs, henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Midibüsteki 27 kişiden 9'u yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.