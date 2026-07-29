Gazipaşa\'da Yangın: İtfaiye Ekipleri Mücadele Ediyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Pazarcı Mahallesi'ndeki bir yapı markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Gazipaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışması sürüyor.