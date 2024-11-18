Gazipaşa Yat Limanı'nda Sona Yaklaşıldı - Son Dakika
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Gazipaşa Yat Limanı'nda Sona Yaklaşıldı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Gazipaşa Yat Limanı'nın yapım aşamasında sona gelindiğini açıkladı.

18.11.2024 13:17
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazipaşa Yat Limanı'nın yapım çalışmalarında sona yaklaştıklarını bildirerek, "Limanımız sayesinde her yıl devletimizin kasasına 1 milyon liranın üzerinde kira geliri de sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yapımı süren Gazipaşa Yat Limanı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazipaşa Yat Limanı'nın yapım çalışmalarında sona yaklaştıklarını belirten Uraloğlu, "Liman, 208 yat kapasiteli inşa ediliyor. Limanı yap-işlet-devret yöntemiyle yaptık, bu sayede devletin kasasından tek bir kuruş çıkmadan Türkiye yeni bir eser kazandı. Limanımız sayesinde her yıl devletimizin kasasına 1 milyon liranın üzerinde bir kira geliri de sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, son yıllarda deniz turizminde yaşanan artışın yat turizmine yönelik ilgiyi artırdığına işaret ederek, Türkiye'nin yat turizminde dünyada önemli bir noktada olduğunu aktardı.

"Antalya turizmine katkı sağlayacak"

Türkiye'nin yat turizminde en önemli kentlerinden Antalya'yı daha da ileriye taşıyacak projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Gazipaşa Yat Limanı, Antalya turizmine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Antalya'da Bakanlık olarak Alanya ve Kaş yat limanları gibi önemli eserleri hayata geçirdik. Yat turizmine yönelik artan talepleri ve ilgiliyi de göz önünde bulundurarak yeni bir yat limanı çalışmalarına başlamıştık. Bu çalışmalarımız sonucunda Antalya'mıza yeni bir yat limanı kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gazipaşa Yat Limanı'yla bölge, yat turizmi potansiyelinden maksimum düzeyde faydalanacak. Antalya'da Bakanlık olarak yapımını devam ettirdiğimiz bir diğer yat limanı projesi olan 600 yat kapasiteli Demre Yat Limanı'nda da çalışmalarımız devam ediyor. Antalya'mızın yat turizminden aldığı payı daha da yükseltmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazipaşa Yat Limanı'nda Sona Yaklaşıldı - Son Dakika

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