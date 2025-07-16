Gaziye Aşağılama: Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da, sosyal medyada bir gaziye yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.S, emniyetteki işlemleri sonrası Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Şüpheli A.S, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

A.S. hakimlikteki sorgusunda, "7-8 aydır barış sürecindeyiz. Bu nedenle yazdım. Aile bireylerimden cezaevinde olanlar vardır. Dağda ölen akrabalarım vardır. Barış sürecinde acı çekenler olduğu gibi menfaatçi olanlar da vardır. Menfaatçi olunmasına karşı yazdığım yazıdır. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hakim, şüpheli A.S'nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Başsavcılığın açıklaması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından dün yapılan açıklamada, X isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşım yapan bir gaziye yönelik aşağılayıcı mahiyette yorumda bulunan bir şüphelinin tespit edildiği belirtilmişti.

Şüphelinin Ümraniye'de ikamet ettiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, Basın Suçları Soruşturma Bürosunca şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmiş ve A.S. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.