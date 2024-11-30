Gazze Belediye Başkanı'ndan İyileşme Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze Belediye Başkanı'ndan İyileşme Çağrısı

Serrac, İsrail saldırılarının Gazze'ye büyük zarar verdiğini ve uluslararası destekle iyileşme hedeflediklerini belirtti.

30.11.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Belediye Başkanı Yahya Ruşdi Serrac, İsrail saldırılarında, Gazze'nin insanı, doğası ve tarihiyle büyük bir yıkım yaşadığını, bu büyük tahribatı uluslararası toplumla dayanışma içerisinde en kısa sürede ortadan kaldırıp vatandaşlarına sürdürülebilir ve canlı bir şehir sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Al Khair Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen "Gazze'nin Geleceği: Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi" kapsamında "Gazze için İyileşme ve Sürdürülebilir Stratejiler" başlıklı oturum düzenlendi.

Gazze Belediye Başkanı Serrac, moderatörlüğünü Kuveyt'ten Uluslararası İslami Hayırseverlik Örgütü (IICO) Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil el-Bedr'in yaptığı oturuma video mesaj göndererek, altyapının yeniden inşası ve rehabilitasyonu hakkında yapılması gerekenleri anlattı.

İsrail saldırılarının altyapıda büyük hasara yol açtığını ve binlerce yıllık tarihi eserlerin yıkımdan ciddi olarak etkilendiğini belirten Serrac, "İsrail'in 400 günü aşkın süredir devam eden bu acımasız saldırıları, insanları, doğayı hedef alarak her şeyi tahrip etti. Saldırılar, çocuk, yaşlı, kadın ve erkek ayırt etmeden hastaneleri, okulları, hayati tesisleri ve altyapıyı hedef aldı. Bu durum, bölgede onarılması yıllar alacak büyük bir hasar bıraktı." ifadelerini kullandı.

Gazze Belediyesi ve Gazze Şeridi'ndeki tüm belediyelerin savaş sonrasında altyapının yeniden inşası için detaylı planlar hazırladıklarını ve bu planlara göre temel hizmetlerin sağlanması ve uzun vadeli bir stratejik vizyon oluşturulması adına acil ve stratejik ihtiyaçlara dikkati çekmek istediklerini belirten Serrac, şunları söyledi:

"Saldırılar tam ve kalıcı bir şekilde durdurulmalı ve yardım malzemeleri hiçbir engel ya da şart olmaksızın bölgeye ulaştırılmalı. Enkaz kaldırma, atıkların temizlenmesi ve yolların açılması gibi hareket özgürlüğü sağlanmalı. Yaralıların ve hastaların tedavisi için Gazze'ye giriş ve çıkışlara izin verilmeli. Yüzde 80'den fazla hasar gören binalarda yaşayan aileler için güvenli barınak sağlanmalı. Temel hizmetlerin sürdürülebilmesi için elektrik ve yakıt temini sağlanmalı. Su arıtma tesisleri onarılmalı ve su kuyuları ile şebekeleri acilen çalışır hale getirilmeli. Kanalizasyon sistemlerinin tamiri ve çalıştırılması için gerekli araçlar ve ekipmanlar sağlanmalı."

Gazze Belediyesinin canlı, yaratıcı, ekonomik, kültürel ve medeniyet merkezi bir şehir olma vizyonunun belirlediğini ifade eden Serrac misyonlarının ise, sürdürülebilir çevre ile kaliteli hizmetler sunarak, toplumsal katılım yoluyla güvenlik ve sosyal adaleti sağlamak olduğunu kaydetti.

Uluslararası topluma yerel ve bölgesel aktörlerle işbirliği içinde, mali ve lojistik destek sağlanması çağrısı yapan Serrac, Gazze Belediyesi, "Vatandaşlarına sürdürülebilir, canlı ve modern bir şehir sunmayı hedefliyor. Umuyoruz ki uluslararası toplumun desteğiyle bu hedefe ulaşacağız." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, istanbul, İsrail, Güncel, Çevre, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Belediye Başkanı'ndan İyileşme Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:20 Suriye’de Esad’a darbe iddiası Başkent Şam’da şiddetli çatışmalar yaşanıyor Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor
20:35 Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya’ya kaçmış Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya'ya kaçmış
19:29 Halep Havalimanı’nın kontrolü artık muhaliflerde Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde
19:23 Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı
18:58 Bursa’nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7’yi de aşabilir Bursa'nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7'yi de aşabilir
08:23 Simge Sağın bel dekolteli mavi elbisesiyle izleyenleri hayran bıraktı Simge Sağın bel dekolteli mavi elbisesiyle izleyenleri hayran bıraktı
08:08 Sevilen dizinin final sebebi belli oldu Sevilen dizinin final sebebi belli oldu
08:02 Günler sonra ortaya çıktı: Arda Güler’e su vermemişler Günler sonra ortaya çıktı: Arda Güler'e su vermemişler
07:36 Vedat Milor’dan izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine fırça Vedat Milor'dan izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine fırça
07:18 Suriye’de harita değişiyor, Rusya ’’Esed nerede’’ sorusuna yanıt vermedi Suriye'de harita değişiyor, Rusya ''Esed nerede?'' sorusuna yanıt vermedi
03:46 Gazze’de son 24 saatte 100’e yakın Filistinli öldürüldü Gazze'de son 24 saatte 100'e yakın Filistinli öldürüldü
00:56 Samsun’da tost kavgası Kafe sahibi, kahvehaneye pompalıyla saldırdı Samsun'da tost kavgası! Kafe sahibi, kahvehaneye pompalıyla saldırdı
00:10 Türkiye sınırındaki kaosa Putin desteği Rusya Ordusu Halep’e operasyon başlattı Türkiye sınırındaki kaosa Putin desteği! Rusya Ordusu Halep'e operasyon başlattı
23:40 Halep düştü Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 21:48:42. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze Belediye Başkanı'ndan İyileşme Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.