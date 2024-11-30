Gazze Belediye Başkanı'ndan İyileşme Çağrısı

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Gazze Belediye Başkanı Yahya Ruşdi Serrac, İsrail saldırılarında, Gazze'nin insanı, doğası ve tarihiyle büyük bir yıkım yaşadığını, bu büyük tahribatı uluslararası toplumla dayanışma içerisinde en kısa sürede ortadan kaldırıp vatandaşlarına sürdürülebilir ve canlı bir şehir sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Al Khair Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen "Gazze'nin Geleceği: Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi" kapsamında "Gazze için İyileşme ve Sürdürülebilir Stratejiler" başlıklı oturum düzenlendi.

Gazze Belediye Başkanı Serrac, moderatörlüğünü Kuveyt'ten Uluslararası İslami Hayırseverlik Örgütü (IICO) Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil el-Bedr'in yaptığı oturuma video mesaj göndererek, altyapının yeniden inşası ve rehabilitasyonu hakkında yapılması gerekenleri anlattı.

İsrail saldırılarının altyapıda büyük hasara yol açtığını ve binlerce yıllık tarihi eserlerin yıkımdan ciddi olarak etkilendiğini belirten Serrac, "İsrail'in 400 günü aşkın süredir devam eden bu acımasız saldırıları, insanları, doğayı hedef alarak her şeyi tahrip etti. Saldırılar, çocuk, yaşlı, kadın ve erkek ayırt etmeden hastaneleri, okulları, hayati tesisleri ve altyapıyı hedef aldı. Bu durum, bölgede onarılması yıllar alacak büyük bir hasar bıraktı." ifadelerini kullandı.

Gazze Belediyesi ve Gazze Şeridi'ndeki tüm belediyelerin savaş sonrasında altyapının yeniden inşası için detaylı planlar hazırladıklarını ve bu planlara göre temel hizmetlerin sağlanması ve uzun vadeli bir stratejik vizyon oluşturulması adına acil ve stratejik ihtiyaçlara dikkati çekmek istediklerini belirten Serrac, şunları söyledi:

"Saldırılar tam ve kalıcı bir şekilde durdurulmalı ve yardım malzemeleri hiçbir engel ya da şart olmaksızın bölgeye ulaştırılmalı. Enkaz kaldırma, atıkların temizlenmesi ve yolların açılması gibi hareket özgürlüğü sağlanmalı. Yaralıların ve hastaların tedavisi için Gazze'ye giriş ve çıkışlara izin verilmeli. Yüzde 80'den fazla hasar gören binalarda yaşayan aileler için güvenli barınak sağlanmalı. Temel hizmetlerin sürdürülebilmesi için elektrik ve yakıt temini sağlanmalı. Su arıtma tesisleri onarılmalı ve su kuyuları ile şebekeleri acilen çalışır hale getirilmeli. Kanalizasyon sistemlerinin tamiri ve çalıştırılması için gerekli araçlar ve ekipmanlar sağlanmalı."

Gazze Belediyesinin canlı, yaratıcı, ekonomik, kültürel ve medeniyet merkezi bir şehir olma vizyonunun belirlediğini ifade eden Serrac misyonlarının ise, sürdürülebilir çevre ile kaliteli hizmetler sunarak, toplumsal katılım yoluyla güvenlik ve sosyal adaleti sağlamak olduğunu kaydetti.

Uluslararası topluma yerel ve bölgesel aktörlerle işbirliği içinde, mali ve lojistik destek sağlanması çağrısı yapan Serrac, Gazze Belediyesi, "Vatandaşlarına sürdürülebilir, canlı ve modern bir şehir sunmayı hedefliyor. Umuyoruz ki uluslararası toplumun desteğiyle bu hedefe ulaşacağız." dedi.