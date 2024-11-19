Gazze'de 1000'den Fazla Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de 1000'den Fazla Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail saldırılarında Gazze'de 1000'den fazla sağlık çalışanı öldü, hastaneler hedef alındı.

19.11.2024 21:47
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 1000'den fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlığın hastanelerden sorumlu Genel Müdürü Mervan Hims, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının sağlık alanında yol açtığı kayıplara ilişkin bilgi verdi.

Hims, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki tüm illerde sağlık sistemini hedef almaya, hastane ve sağlık merkezlerini yıkıp tamamen hizmet dışı bırakmaya devam ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun kasten sağlık personellerini hedef aldığına dikkati çeken Hims, "Şu ana kadar Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla doktor, hemşire ve sağlık personeli öldürüldü." ifadesini kullandı.

Hims, İsrail ordusunun, dün Gazze'nin güneyindeki Refah'ta yaklaşık 300 bin kişiye sağlık hizmeti veren Muhammed Yusuf Neccar Hastanesini vurduğunu; hastanenin yıkıldığını aktardı.

İsrail ordusunun birkaç saat önce de Kemal Advan Hastanesini hedef aldığını aktaran Hims, Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin ofisinin ağır silahlarla vurulduğunu belirtti.

Hims, İsrail'in doktorların ailelerini de hedef aldığına dikkati çekerek, Kemal Advan Hastanesi'nde çalışan iki doktorun İsrail saldırısında hayatını kaybeden yakınlarının cenazelerini hastanede karşıladığını aktardı.

Filistinli yetkili, İsrail ordusunun Gazze'deki doktorların aile fertlerini öldürmesini "insanlığı utandıracak bir suç" şeklinde nitelendirdi.

Hims, uluslararası toplum, kurum ve kuruluşlara, "Filistin halkını hedef alan saldırıların ve soykırımın durdurulması, hastanelerin korunması, sağlık ekiplerinin güvenliğinin sağlanması ve çok geç olmadan hastanelerin onarılıp yeniden hizmete açılması" için çağrıda bulundu.

Gazze Şeridi'nin dünyada hiçbir ülkede görülmemiş bir felaketi yaşadığını belirten Hims, tüm dünyayı, Gazze Şeridi'ndeki insani ve sağlık durumunu daha da kötüleşmeden somut ve etkili adımlar atmaya çağırdı.

Kaynak: AA

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