Gazze'de 237 Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir gazetecinin daha hayatını kaybetmesiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 237'ye yükseldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze kentinde Şifa Hastanesi çevresindeki gazeteci çadırını doğrudan hedef alan saldırısında aralarında Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ile Muhammed Kurayka'nın bulunduğu 5 gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırıda yaşamını yitiren diğer gazetecilerin foto muhabirler İbrahim Zahir, Mümin Alive ve Muhammed Nevfel adında olduğu belirtilen açıklamada, olayda çok sayıda gazetecinin de yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci İsrail uçaklarının gazetecileri ve medya kuruluşlarını hedef alması, gerçeği susturmayı ve soykırım suçlarının izlerini silmeyi amaçlayan, geçmişte ve gelecekte Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği ya da gerçekleştirmeyi planladığı vahşi katliamları örtbas etmeye yönelik, tamamen işlenmiş bir savaş suçudur."

Medya Ofisi, saldırıyla birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürdüğü gazeteci sayısının 237'ye yükseldiğini bildirdi.

Açıklamada, İsrail'in gazetecileri ve medya kuruluşlarını hedef almasının "tam teşekküllü bir savaş suçu" olduğu belirtilerek, bu suçlardan İsrail'in yanı sıra ABD ve soykırıma ortak olan tüm ülkelerin sorumlu olduğu ifade edildi.

Son olarak da açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Birliği ve tüm basın-yayın kuruluşları ile insan hakları örgütlerine, Filistinli gazeteciler için acil koruma sağlanması ve sorumluların yargılanması çağrısı yapıldı.