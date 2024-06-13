Gazze'de 330.000 Ton Katı Atık Birikti

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GAZZE, 13 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nin meskun bölgelerinin her yerine yayılmış 330.000 tonu aşkın katı atığın biriktiğini bildirdi.

Ajans, Perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, engelsiz insani yardım erişiminin ve ateşkesin, "insanca yaşam koşullarının yeniden tesis edilmesi için kritik önemde" olduğunu belirtti.

UNRWA, ruh sağlığı hizmetleri aracılığıyla ekiplerinin, barınma merkezlerindeki çocuklara psikolojik destek, rahatlatma ve uyarım seansları ile amaca yönelik oyunlar gibi özel etkinliklerle psikolojik destek sunmaya devam ettiğini kaydetti.