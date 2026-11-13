Gazze'de 64 milyon tona ulaşan enkaz COP31 sergisinde ele alınıyor

Küresel iklim zirvesi COP31 kapsamında açılan "Dönüş Umudu: El-Avde - Zeytin Ağacı Hikayesi" deneyim sergisi, Gazze'de savaşın yol açtığı insani ve çevresel yıkımı gözler önüne seriyor.

Memur-Sen ve Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) tarafından Anadolu Ajansının (AA) katkılarıyla hazırlanan sergi, COP31 Yeşil Bölge-Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda yerli ve yabancı katılımcıların ilgisini çekiyor.

Gazze'den getirilen gündelik yaşama ait eşyalar, çocuklara ait kıyafetler ve oyuncakların yer aldığı sergide, Filistin halkının geçmişiyle bağını ve topraklarına dönme umudunu simgeleyen zeytin ağacı da bulunuyor. Bir bölümü yanmış, diğer bölümü yeşil kalan ağaç, yaşanan yıkıma rağmen tükenmeyen umudu temsil ediyor.

Gazze'deki evleri simgeleyen anahtarlardan oluşturulan Filistin haritası da yerinden edilen ailelerin geri dönüş beklentisini yansıtıyor.

Ziyaretçileri Gazze'nin savaş öncesindeki yaşamından bugünkü yıkıma, oradan geleceğe dair umuda uzanan interaktif bir yolculuğa çıkaran sergi, yerli ve yabancı katılımcıların organizasyondaki uğrak adreslerinden birisi haline geldi.

"En büyük tahribat Gazze'de yaşandı"

Memur-Sen Genel Başkanı ve ILC Başkanı Ali Yalçın, AA muhabirine, COP31'de iklim değişikliği ve çevresel sorunlar tartışılırken Gazze'de savaşın yol açtığı insani ve çevresel yıkımın da gündeme taşındığını söyledi.

Dünyanın iklim kriziyle mücadeleyi konuştuğu bir dönemde Gazze'de büyük bir çevresel tahribat yaşandığını belirten Yalçın, bölgedeki yıkımın 33,2 milyon ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salınımına yol açtığını ifade etti.

Gazze'de 64 milyon tona ulaşan enkaz bulunduğuna dikkati çeken Yalçın, "Savaş yalnızca binaları değil insanların yaşamlarını, geleceklerini ve çevreyi de etkiliyor. COP31'de sera gazı, karbon salınımının tartışıldığı bir gündemde hiç kimse aklından çıkarmasın ki en büyük tahribat Gazze'de yaşandı. Hem insani hem de çevresel tahribat olarak." dedi.

"Gazze ne enkazla anılacak ne de enkazda kalacak"

Sergideki malzemelerin Gazze'den bizzat getirildiğine işaret eden Yalçın, "Bir tarafı yanan zeytin ağacı, Filistin halkı için asla sadece bir ağaç değil, ailelerin geçmişi, emeği, çocukların geleceğini temsil ediyor. Umudumuz varsa dolayısıyla Gazze ayağa kalkacaktır. Gazze ne enkazla anılacak ne de enkazda kalacak. Gazze ayağa kalkacak. Çünkü oradaki insanlar umudunu kaybetmediler." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki insani koşulların ağırlaştığını vurgulayan Yalçın, "Yağışlar nedeniyle çadırlarda yaşayan insanlar zorlanıyor, çocuklar eğitimden uzak kalıyor. Sağlık hizmetleri ve gıda temininde sorunlar devam ediyor. Memur-Sen olarak 'Bir okul binlerce umut' sloganıyla çalışma başlattık. Bu kapsamda 10 okulun finansmanını sağlayabilecek duruma geldik." diye konuştu.

Serginin ziyaretçilerden ve uluslararası basından ilgi gördüğünü aktaran Yalçın, AA'nın katkılarıyla hazırlanan çalışmanın Gazze'de yaşananları uluslararası katılımcılara aktarmayı amaçladığını sözlerine ekledi.