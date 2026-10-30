Gazze'de 70-80 bin diyabet hastası, tarihi geçmiş insülinle hayatta kalmaya çalışıyor - Son Dakika
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Gazze'de 70-80 bin diyabet hastası, tarihi geçmiş insülinle hayatta kalmaya çalışıyor

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre 70-80 bin diyabet hastası, insülin ve kan şekeri ölçüm çubuklarındaki ciddi kıtlık nedeniyle hayati risk altında. Tip 1 diyabetli 10 yaşındaki çocuk tarihi geçmiş insülinle tedavi görüyor, annesi oğlunun gözünü kaybetmesinden korkuyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde tarihi geçmiş insülin ilaçlarını kullanmak zorunda kalan Tip 1 diyabet hastası 10 yaşındaki Emir Cuha, hayatta kalmak için her gün yeni bir mücadelenin içine giriyor.

İsrail'in 3 yılı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 2007'den bu yana devam eden abluka nedeniyle hastalar ve yaralılar, ihtiyaç duydukları ilaç ve tedavilere erişmekte ciddi zorluklar yaşıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 70 ila 80 bin diyabet hastası, insülin ve kan şekeri ölçüm çubuklarında yaşanan ciddi kıtlık nedeniyle hayati risk altında bulunuyor.

Düzenli insülin tedavisine ihtiyaç duyan Tip 1 diyabet hastası Emir de bu durumdaki binlerce diyabet hastasından biri.

Emir'in annesi 39 yaşındaki Nihavend Cuha, oğlunun tedavisi için son kullanma tarihi geçmiş insülin kalemlerini kullanmak zorunda kaldıklarını ve bu durumun oğlunun hayatını riske attığını vurguladı.

Cuha, ablukanın kaldırılması ve hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçların Gazze'ye girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

"Oğluma bir şey olacak diye korkuyorum"

Oğlunun kan şekerinin düzenli olarak ölçülmesi gerektiğini belirten Nihavend Cuha, "Emir'in kan şekerini ölçmek için test çubuklarına ve ölçüm cihazına ihtiyacı var. Bu ölçümlerin günlük olarak yapılması gerekiyor. Kullandığı insülinin ise son kullanma tarihi geçmiş durumda." dedi.

İnsülin kalemlerinin hem son kullanma tarihinin geçtiğini hem de 80-90 şekel gibi fahiş fiyatlara satıldığını söyleyen anne, "Gazze'de tarihi geçmiş olanların dışında insülin bulunmuyor. Ben de mecburen Emir için bu insülinleri alıyorum ama oğluma bir şey olacak diye korkuyorum." ifadelerini kullandı.

"Çocuk ya gözünü kaybedecek, ya yürüyemez olacak ya da böbrek yetmezliği olacak"

Tip 1 diyabet hastaları için insülinin hayati önem taşıdığına dikkati çeken Nihavend Cuha, "Allah göstermesin, (Emir) gözlerini kaybedebilir, böbrek yetmezliği yaşayabilir." diye konuştu.

Oğlunun gerekli tedaviyi alamadığı için sürekli ağrılarından şikayet ettiğini dile getiren Filistinli anne, Emir'in sık sık "Karnım, başım, kollarım, bacaklarım ağrıyor." dediğini aktardı.

"Bu benim tek oğlum, onu kaybetmek istemiyorum. Bu durum bu şekilde devam edecek olursa her an oğlumu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağım. Çocuk ya gözünü kaybedecek, ya yürüyemez olacak ya da böbrek yetmezliği olacak." diyen Nihavend Cuha, oğluna ve diyabet hastası tüm çocuklara yardım edilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'ye girişine izin verilen insülin miktarı ihtiyacı karşılamaktan çok uzak

Gazze'deki Şifa Hastanesi Endokrinoloji ve Diyabet Uzmanı Dr. Muhammed Rabi Hamdiyye, başta çocuklar olmak üzere şeker hastalarının, gerekli insüline ulaşamayınca ciddi ve ölümcül akut komplikasyonlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Tip 1 diyabet hastası sayısında artış yaşandığına işaret eden Hamdiyye, "İnsülin olmaması, bu hastaların sayısında artış yaşanmasına neden oluyor. Şeker komaları ve kanda asitlenmede (diyabetik ketoasidoz, insülin eksikliğine bağlı olarak gelişen) artış yaşanıyor ve bu durumda da hastaneye başvurular artıyor." dedi.

Diyabet hastalarının özellikle insülin kalemi bulmakta zorlandığına dikkati çeken Hamdiyye, Gazze'ye girişine izin verilen insülin miktarının artan hasta sayısının ihtiyaçlarını karşılamadığının altını çizdi.

Kaynak: AA
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