Gazze'de 70 bin çadırı su basınca Filistin bakanlıkları sağlık uyarısı yaptı - Son Dakika
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Gazze'de 70 bin çadırı su basınca Filistin bakanlıkları sağlık uyarısı yaptı

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Gazze'de şiddetli yağış 70 bin çadırı sular altında bıraktı; Filistin Sağlık ve Kadın İşleri Bakanlıkları acil yardım çağrısı yaptı. Bakanlıklar, binlerce kişinin sağlığının tehdit altında olduğunu ve 1 milyon kadın ile kız çocuğunun durumunun zorlaştığını bildirdi.

Filistin Sağlık ve Kadın İşleri Bakanlıkları, Gazze'de etkili olan sağanak yağışın çadırlarda yaşayan binlerce Filistinlinin sağlığını tehdit ettiğini ve içinde bulundukları trajediyi derinleştirdiğini belirtti ve uluslararası camiaya acil müdahale çağrısı yaptı.

Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana her yıl kış aylarında aynı manzaralar yaşanıyor. Gazze'de geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış 70 bin çadırı saatler içinde sular altında bıraktı.

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'de yerinden edilenlerin kurtarılması için çağrıda bulundu.

Ebu Ramazan, Gazze'deki mevcut durumun "kış aylarında yaşanan geçici bir kriz değil, halk sağlığı ve bölge sakinlerinin yaşamına yönelik giderek büyüyen bir tehdit" olduğunu belirtti.

Kış aylarında yağmur suları ile kanalizasyon sularının birbirine karışması nedeniyle Filistinlilerin salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Ebu Ramazan, yıpranmış çadırlarda sürekli soğuğa maruz kalma, aşırı kalabalık ortamlarda yaşama ve yetersiz beslenmenin, solunum yolu enfeksiyonları ve zatürre riskini ciddi oranda artırdığını dile getirdi.

Ebu Razaman, uluslararası camiaya, Gazze'ye güvenli geçici konutlar kurulması, yağmura dayanıklı çadırlar ile ısınma ve temizlik malzemelerinin ulaştırılması çağrısında bulundu.

Kadınların dramı derinleşti

Gazze'deki Kadın İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise cuma gecesinden bu yana Gazze'de etkili olan alçak basınç sisteminin, 1 milyon kadın ve kız çocuğunun yaşadığı trajediyi daha da derinleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, yerinden edilmiş kadınların, özellikle de dul ve ailelerinin geçimini tek başına sağlayanların battaniye, kışlık kıyafet, kuru yatak, gıda, bebek maması ve ilaç eksikliği nedeniyle çocuklarına kuru ve güvenli bir barınak bulmakta çok büyük zorluklar yaşadığı vurgulandı.

Bölgedeki dul kadın sayısının 64 bin 413'e, geçimini kadınların sağladığı aile sayısının ise 86 bin 290'a yükseldiği aktarılan açıklamada, uluslararası kuruluşlara, yerinden edilmiş kadın ve kız çocuklarına acilen yağmura dayanıklı çadır, battaniye ve kışlık kıyafet temin edilmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA
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