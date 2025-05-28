Gazze'de 931 Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de 931 Bebek Hayatını Kaybetti

28.05.2025 17:39
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İsrail saldırılarında Gazze'de 931 bebek hayatını kaybetti, insani felaket derinleşiyor.

İsrail ordusunun katliamlar yaptığı, okul ve hastaneleri hedef aldığı, yardım girişini engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 931 bebek saldırılarda can verdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hastane, okul ve yerinden edilenlerin sığındığı çadırları hedef alan 600 gündür sürdürdüğü şiddetli saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun saldırılarında Gazze'de 356'sı 7 Ekim 2023'ten sonra doğanlar olmak üzere 931 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'de bugüne kadar 60 çocuğun açlıktan öldüğü, her 40 dakikada bir çocuğun ise saldırılarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'de her 15 dakikada bir yetişkin erkeğin, her 60 dakikada da bir kadının saldırılarda öldüğüne dikkati çekildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında can kaybının 54 bin 84'e ulaştığı Gazze'de, bunlardan 16 bin 854'ünün çocuk olduğu kaydedildi.

Gazze'de İsrail saldırılarında ölenlerin yüzde 31,5'ini çocukların, yüzde 38'ini de yetişkin erkeklerin oluşturduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'de 14 bin aileye karşı katliam işlediği, 2 bin 483 aileden geriye kimse kalmadığı için nüfus kaydından silindiği ve 5 bin 620 aileden de geriye yalnızca bir kişinin kaldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de 931 Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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