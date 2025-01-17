Gazze'de 99 Filistinli Hava Saldırılarında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de 99 Filistinli Hava Saldırılarında Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, 15 Ocak'tan bu yana Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında 99 Filistinliyi öldürdü.

17.01.2025 10:46
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının duyurulduğu 15 Ocak'tan bu yana düzenlediği hava saldırılarında en az 99 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre İsrail, Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü hava saldırılarıyla bazı ev ve yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya beldesinde bir evi bombalaması sonucu 9 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda bulunan Absan beldesinde ise "Berke" ailesine ait ev İsrail savaş uçaklarınca bombalandı. Saldırıda en az 5 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un batısında bir çadıra düzenlenen saldırıda da 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir çadıra düzenlenen saldırıda da bir kişi öldü.

İsrail ordusunun Salahaddin Caddesi yakınlarında insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ayrıca sıkı ablukasını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya 3 hava saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilan edilmesinin ardından İsrail'in düzenlediği saldırılarda 23'ü çocuk, 27'si kadın olmak üzere 99 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 788 Filistinli öldü, 110 bin 453 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de 99 Filistinli Hava Saldırılarında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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