Gazze'de Acil Yardım İhtiyacı - Son Dakika
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Gazze'de Acil Yardım İhtiyacı

Gazze hükümeti, abluka altında açlık krizinin derinleştiğini ve acil 500 yardım kamyonu gerektiğini açıkladı.

19.05.2025 15:33
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Gazze'deki hükümet, İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde açlık krizinin derinleştiğini belirterek, günlük en az 500 yardım kamyonu ve 50 yakıt tankerinin girişine acil ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail'in ablukası ve sistematik saldırıları nedeniyle insani krizin hızla büyüdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Bölgede yaşayan 2,4 milyondan fazla sivilin hayatı tehlike altında. Sahadaki gerçekler ve çeşitli sektörlerdeki çöküş, en azından günlük 500 yardım kamyonu ile 50 yakıt kamyonunun acilen Gazze'ye ulaştırılması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu yardımların, sağlık, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini içerirken, yakıt ise fırınlar, hastaneler ve su ile kanalizasyon sistemlerinin çalışması için şart olduğu vurgulandı.

Fırınlar kapandı, hastaneler hizmet dışı kaldı

Gazze'de onlarca fırının kapandığına, hastanelerin birer birer hizmet dışı kaldığına dikkat çekilen açıklamada, "Bölgede yaşayan halk temel yaşam ihtiyaçlarından, gıdadan, sudan, elektrikten ve ilaçtan mahrum bırakıldı. Bu kasıtlı abluka açlık ve yetersiz beslenmenin yaygınlaşmasına yol açıyor. En çok etkilenenler ise çocuklar, yaşlılar ve hastalar. Yaşanan tablo, tarihin en acı kuşatma ve soykırım sahnelerini hatırlatıyor." denildi.

Açıklamada, bu durumun doğal bir afet olmadığı, İsrail'in planlı politikaları sonucu ortaya çıktığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan insani kriz, doğal afetlerden kaynaklanmıyor. İşgalci İsrail, sivillerin yaşam hakkını yok sayan sistematik ve planlı politikalar uyguluyor. Bu durum, uluslararası hukuk ve özellikle Cenevre Sözleşmeleri'nin açık ihlali anlamına geliyor. Uluslararası sözleşmeler, savaşta bile gıda ve sağlık hizmetlerinin savaş aracı olarak kullanılmasını yasaklıyor."

Uluslararası toplum yasal ve etik sorumluluklarını yerine getirmeli

Açıklamada ayrıca, "Bu trajik durumun sürmesi, uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı ağır bir insanlık suçudur. Uluslararası toplumun yasal ve etik sorumluluklarını yerine getirmesi zorunludur. Sivillerin açlıktan ve yavaş ölümlerden kurtarılması için acilen harekete geçilmemesi, tüm dünyayı kara bir utanca sürükleyecektir." denildi.

Uluslararası toplumdan, tüm ülkelerden İsrail'e baskı yaparak sınır kapılarının tamamen ve derhal açılmasının talep edildiği açıklamada, "Günlük en az 500 yardım ve 50 yakıt kamyonunun gecikmeksizin Gazze'ye ulaşması sağlanmalıdır. Ayrıca uluslararası ve BM insani yardım kuruluşlarının bölgede özgür ve güvenli şekilde çalışmalarına izin verilmelidir. Bu alanda uluslararası insancıl hukukun ve evrensel insani standartların ihlal edilmemesi gerekmektedir." sözlerine yer verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 53 bin 339 Filistinli öldü, 121 bin 34 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Acil Yardım İhtiyacı - Son Dakika

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