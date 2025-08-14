Gazze'de Açlık Can Almaya Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de Açlık Can Almaya Devam Ediyor

14.08.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in saldırıları altında Gazze'de son 24 saatte 4 Filistinli daha açlıktan öldü, toplamda 239.

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 4 Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdiği, açlık nedeniyle ölenlerin sayısının 239'a çıktığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğine işaret eden Burş, son 24 saatte 4 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü ifade etti.

Burş, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 106'sı çocuk, 239'a yükseldiğini kaydetti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık Can Almaya Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Türk futbolunda yeni dönem Kayıtlar 5 yıl saklanacak Türk futbolunda yeni dönem! Kayıtlar 5 yıl saklanacak
Candan Erçetin’den ’’en seksi kadınlar’’ listesi isyanı: Büyük utanç duydum Candan Erçetin'den ''en seksi kadınlar'' listesi isyanı: Büyük utanç duydum
MEB’den 81 ildeki özel okullara “sıkı denetim“ talimatı MEB'den 81 ildeki özel okullara "sıkı denetim" talimatı
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
Ünlü oyuncuya şok Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı Ünlü oyuncuya şok! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
Güle güle Zaniolo Transferi duyurdular Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor

10:35
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu’nu zora sokacak mahkeme kayıtları
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu'nu zora sokacak mahkeme kayıtları
08:47
Özel saat 12.00’de ne açıklayacak İşte kulislerde konuşulan konu
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
06:51
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
14:59
Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
14:50
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
14:44
Çanakkale’de yine orman yangını Kaz Dağları tehdit altında
Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında
14:40
Arda Turan yine bildiğiniz gibi
Arda Turan yine bildiğiniz gibi
14:30
Aracını engelli alanına park eden ABD Başkan Yardımcısına köylülerden tepki
Aracını engelli alanına park eden ABD Başkan Yardımcısına köylülerden tepki
14:27
SGK’dan müjde Artık o emekliler de promosyon alacak
SGK'dan müjde! Artık o emekliler de promosyon alacak
14:22
Atılan manşetleri görmeniz lazım Bütün dünya Fenerbahçe’yi konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
14:18
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
14:10
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 11:19:19. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Açlık Can Almaya Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.