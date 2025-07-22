Gazze'de Açlık Faciası: 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de Açlık Faciası: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

22.07.2025 13:45
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İsrail'in abluka ve saldırıları nedeniyle Gazze'de son 24 saatte açlıktan 15 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in sıkı ablukası ve saldırılarıyla açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 4'ü çocuk 15 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, açlığın yaşandığı duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle 4'ü çocuk 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısının 80'i çocuk olmak üzere 101'e çıktığı vurgulandı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık Faciası: 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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