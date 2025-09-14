Gazze'de Açlık Felaketi: 2 Filistinli Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Gazze'de Açlık Felaketi: 2 Filistinli Daha Hayatını Kaybetti

14.09.2025 12:34
İsrail'in ablukası nedeniyle Gazze'de açlık sonucu 422 Filistinli hayatını kaybetti, durum kritik.

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 Filistinli daha açlıktan yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 2 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 145'i çocuk olmak üzere 422'ye yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 30'u çocuk 144 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

IPC, Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan ederek, bunun eylül sonuna kadar Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

